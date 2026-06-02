Рафа Ходар пише новата испанска приказка на "Ролан Гарос"

Испанският тенис отдавна е свикнал да ражда шампиони на клей, но дори и най-оптимистично настроените фенове едва ли са очаквали, че толкова скоро след края на ерата на Рафаел Надал на хоризонта ще се появи нов Рафа.

Днес 19-годишният Рафаел Ходар излиза срещу Александър Зверев в четвъртфиналите на "Ролан Гарос", а победа би го превърнала в един от основните фаворити за титлата. Само преди година подобен сценарий звучеше като научна фантастика.

През пролетта на 2025 година Ходар беше студент в Университета на Вирджиния и заемаше 707-о място в световната ранглиста. По същото време Надал получаваше емоционално изпращане от парижката публика, а испанският тенис търсеше следващото си голямо име.

Днес Ходар е поставен под номер 27 в схемата и е само на три победи от трофея.

Интересното е, че приликите с Надал не се изчерпват само с името. Макар мнозина да предполагаха, че е кръстен в чест на 14-кратния шампион в Париж, истината е далеч по-прозаична. Рафаел е семейна традиция в рода му, като и баща му, и дядо му носят същото име.

Разбира се, както почти всяко испанско дете с ракета в ръка, Ходар израства с плакати на Надал и мечтата един ден да играе на централния корт в Париж.

Пътят му към голямата сцена започва в квартал Чамартин в Мадрид, а първият сериозен сигнал за потенциала му идва през 2024 година, когато печели титлата при юношите на US Open. Само дни по-късно е поканен като спаринг партньор на националния отбор на Испания за Купа Дейвис и впечатлява някои от най-опитните играчи в страната.

"Беше много слаб физически, но още тогава се виждаше колко добре удря топката и колко уверен е от основната линия“, спомня си Пабло Кареньо Буста, който междувременно се превърна в поредната жертва на младия талант в осминафиналите на тазгодишния турнир.

Големият скок идва след решението му да замине за Съединените щати. Там Ходар съчетава университетския тенис с участие в турнири от сериите „Чалънджър“, натрупвайки ценен опит далеч от дома. Самият той признава, че престоят отвъд Океана го е направил по-зрял както като състезател, така и като човек.

През този сезон прогресът му е стремителен. Полуфинал в Барселона, четвъртфинали в Мадрид и Рим, а сега и място сред осемте най-добри в Париж.

Още преди началото на турнира легендарният Тони Надал отправи прогноза, която тогава звучеше смело.

"За много кратко време Ходар се превърна в най-добрия представител на новото поколение. Смятам, че скоро ще бъде сред най-добрите тенисисти в света“, написа дългогодишният наставник на Рафаел Надал.

Думите му вече изглеждат все по-близо до реалността.

До четвъртфиналите Ходар стигна след четири победи, като всяка следваща беше по-трудна от предишната. Най-впечатляващият му успех дойде срещу Кареньо Буста, когато обърна двубой от два сета изоставане.

Именно психическата устойчивост е качеството, което мнозина изтъкват като най-голямото му оръжие. На корта Ходар изглежда спокоен и хладнокръвен, независимо от ситуацията. Тази година той има 19 победи на клей - повече от всеки друг тенисист в тура.

Сега пред него стои най-голямото предизвикателство досега – вторият поставен Александър Зверев. Германецът е сред фаворитите за титлата след отпадането на редица водещи играчи, но Ходар вече показа, че не се страхува от големите имена.

"Влизам във всеки мач с мисълта, че ако направя нещата както трябва, мога да победя“, казва младият испанец.

Дали новият Рафа наистина е готов да покори Париж, предстои да разберем още тази вечер. Но едно е сигурно - испанският тенис отново има талант, за когото целият свят говори.