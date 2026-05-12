Рафаел Ходар влезе в историята в Рим с пробив до четвъртфиналите

Испанският талант Рафаел Ходар продължава да впечатлява с представянето си през сезона на клей, след като се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.

Rafael Jodar dispatches Tien 6-1 6-4 to reach the last eight!#IBI26 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

19-годишният тенисист победи американеца Лърнър Тиен с 6:1, 6:4 и се превърна в първия тийнейджър, достигнал тази фаза на надпреварата от времето на Новак Джокович през 2007 година.

Ходар затвърждава силния си сезон на червени кортове, в който вече спечели титлата в Маракеш, игра полуфинал в Барселона и достигна до четвъртфиналите в Мадрид. С представянето си в Рим той стана първият тийнейджър от близо две десетилетия, който достига тази фаза на повече от един турнир от категория Мастърс 1000 в рамките на една година.

Испанецът доминираше в двубоя срещу Тиен с агресивна игра от основната линия и отличен контрол върху разиграванията. Така той вече има 15 победи на клей през сезона.

В следващия кръг Ходар ще се изправи срещу победителя от двубоя между Александър Зверев и Лучано Дардери.

Силното представяне в Рим ще изкачи младия испанец до 29-ото място в световната ранглиста, като той ще бъде най-високо класираният тийнейджър в подреждането на ATP.





