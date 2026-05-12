Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Рафаел Ходар влезе в историята в Рим с пробив до четвъртфиналите

19-годишният испанец продължава впечатляващия си възход на клей и се превърна в първия тийнейджър с четвъртфинали на няколко Мастърс турнира за сезон от 2007 година насам

Испанският талант Рафаел Ходар продължава да впечатлява с представянето си през сезона на клей, след като се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим.

19-годишният тенисист победи американеца Лърнър Тиен с 6:1, 6:4 и се превърна в първия тийнейджър, достигнал тази фаза на надпреварата от времето на Новак Джокович през 2007 година.

Ходар затвърждава силния си сезон на червени кортове, в който вече спечели титлата в Маракеш, игра полуфинал в Барселона и достигна до четвъртфиналите в Мадрид. С представянето си в Рим той стана първият тийнейджър от близо две десетилетия, който достига тази фаза на повече от един турнир от категория Мастърс 1000 в рамките на една година.

Испанецът доминираше в двубоя срещу Тиен с агресивна игра от основната линия и отличен контрол върху разиграванията. Така той вече има 15 победи на клей през сезона.

В следващия кръг Ходар ще се изправи срещу победителя от двубоя между Александър Зверев и Лучано Дардери.

Силното представяне в Рим ще изкачи младия испанец до 29-ото място в световната ранглиста, като той ще бъде най-високо класираният тийнейджър в подреждането на ATP.


#Мастърс турнир в Мадрид 2026 #Рафаел Ходар

Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026" на 14 май
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
