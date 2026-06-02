Сигнали за бомби в училища в Разград, Пловдив и Асеновград

Сигнал за минирано училище в Разград е получен на тел.112 в 10.30 ч. днес. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по е-мейл до Националната професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи". На място има полицейски екипи и служители на пожарната.

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова.

Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях.

По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията.

#взривни устройства #бомби #Асеновград #сигнали #Разград #училища #Пловдив

