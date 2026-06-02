Наоми Осака: Радвам се, че се прибирам да видя дъщеря си

Бившата №1 в световната ранглиста Наоми Осака напусна „Ролан Гарос“ след поражение от лидерката в класацията Арина Сабаленка в четвъртия кръг, но този път реакцията ѝ беше коренно различна от познатата през по-ранните години от кариерата ѝ.

Четирикратната шампионка от турнири от Големия шлем призна, че вече не възприема загубите като нещо определящо и гледа на тениса с много по-голямо спокойствие. След труден период, белязан от проблеми с психичното здраве, паузи от корта и майчинство, японката смята, че е намерила нов баланс в живота си.

"Щях да бъда много разочарована от себе си след подобни двубои. Ако бях загубила този мач, когато бях по-млада, вероятно щях да се затворя в стаята си. Сега обаче просто обичам тениса и се опитвам да давам най-доброто от себе си“, заяви Осака след срещата.

Бившата водачка в световната ранглиста достигна за първи път в кариерата си до четвъртия кръг на Откритото първенство на Франция, но не успя да преодолее препятствието Арина Сабаленка. Въпреки отпадането си тя остана доволна от представянето и развитието си през последните месеци.

Осака призна, че след раждането на дъщеря ѝ приоритетите са се променили значително и резултатите вече не заемат централно място в живота ѝ.

"Това е като да отидеш на работа и след това да се прибереш у дома. Радвам се, че ще видя дъщеря си. Честно казано, това е един от най-щастливите моменти в живота ми“, каза японката.

Тя допълни, че е осъзнала нещо важно през последните години:

"Осъзнах, че загубите нямат никакво значение. Единственото, което мога да направя, е да продължа да давам най-доброто от себе си.“

Макар да не успя да достигне до четвъртфиналите в Париж, Наоми Осака си тръгва от турнира с увереност, че отново се движи в правилната посока както на корта, така и извън него.