Осака даде сериозен отпор, но Сабаленка остана безупречна

Световната №1 се класира за четвъртфиналите на „Ролан Гарос“.

Арина Сабаленка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на „Ролан Гарос“, след като победи Наоми Осака със 7:5, 6:3 в един от най-качествените двубои от началото на турнира.

Беларуската тенисистка демонстрира стабилна и разнообразна игра, като успя да неутрализира агресивния стил на четирикратната шампионка от Големия шлем. Въпреки че Осака започна по-добре и поведе с 2:0 в първия сет, Сабаленка бързо намери ритъма си и постепенно пое контрола върху срещата.

Ключов момент в откриващата част се оказа пробивът за 6:5, след който лидерката в ранглистата затвори сета без загубена точка на собствен сервис. Във втория сет японката отново оказа сериозна съпротива, но Сабаленка показа класа в решителните моменти и с още един пробив си осигури място сред най-добрите осем в Париж.

Особено впечатляващо бе разнообразието в играта на беларуската състезателка, която успешно комбинираше мощни удари от основната линия с прецизни къси топки, създавайки постоянни проблеми за съперничката си.

След двубоя Сабаленка похвали представянето на Осака:

„Наоми е страхотна тенисистка и винаги е трудно да се играе срещу нея. Много съм доволна от представянето си и усещам, че с всеки мач в турнира ставам по-добра“, каза Сабаленка.

Въпреки отпадането, Осака може да бъде удовлетворена от представянето си, тъй като достигна до най-добрия си резултат в кариерата на „Ролан Гарос“.

В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под №25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.

Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Хвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
За трите състезателки това ще бъде първо участие на четвъртфиналите.
Елина Свитолина продължава към четвъртфиналите на „Ролан Гарос"
Свитолина ще играе изцяло украински двубой с Марта Костюк
Мира Андреева не остави шансове на Сорана Кърстя и е първата полуфиналистка в Париж
Мира Андреева не остави шансове на Сорана Кърстя и е първата полуфиналистка в Париж
Серина Уилямс: Куинс клуб е идеално място да започна следващата глава
Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Хвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"
Елина Свитолина продължава към четвъртфиналите на „Ролан Гарос"
„Ролан Гарос" връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза
Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция
