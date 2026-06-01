Осака даде сериозен отпор, но Сабаленка остана безупречна

Световната №1 Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на „Ролан Гарос“, след като победи Наоми Осака със 7:5, 6:3 в един от най-качествените двубои от началото на турнира.

Беларуската тенисистка демонстрира стабилна и разнообразна игра, като успя да неутрализира агресивния стил на четирикратната шампионка от Големия шлем. Въпреки че Осака започна по-добре и поведе с 2:0 в първия сет, Сабаленка бързо намери ритъма си и постепенно пое контрола върху срещата.

Ключов момент в откриващата част се оказа пробивът за 6:5, след който лидерката в ранглистата затвори сета без загубена точка на собствен сервис. Във втория сет японката отново оказа сериозна съпротива, но Сабаленка показа класа в решителните моменти и с още един пробив си осигури място сред най-добрите осем в Париж.

Особено впечатляващо бе разнообразието в играта на беларуската състезателка, която успешно комбинираше мощни удари от основната линия с прецизни къси топки, създавайки постоянни проблеми за съперничката си.

След двубоя Сабаленка похвали представянето на Осака:

„Наоми е страхотна тенисистка и винаги е трудно да се играе срещу нея. Много съм доволна от представянето си и усещам, че с всеки мач в турнира ставам по-добра“, каза Сабаленка.

Въпреки отпадането, Осака може да бъде удовлетворена от представянето си, тъй като достигна до най-добрия си резултат в кариерата на „Ролан Гарос“.

В спор за място на полуфиналите Сабаленка ще се изправи срещу поставената под №25 Диана Шнайдер, която по-рано отстрани Мадисън Кийс.