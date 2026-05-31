Елина Свитолина продължава към четвъртфиналите на „Ролан Гарос“

Украинката Марта Костюк елиминира четирикратната шампионка Ига Швьонтек и ще играе на четвъртфинал на турнира „Ролан Гарос“ срещу сънародничката си Елина Свитолина, която след това се справи с швейцарката Белинда Бенчич.

Швьонтек стана поредната бивша шампионка, която отпадна от Откритото първенство на Франция днес, след като загуби в два сета – 5:7, 1:6 от Марта Костюк. Украинката пък остава непобедена на клей този сезон. Отпадането на Швьонтек означава, че на Ролан Гарос няма останали бивши шампиони нито при мъжете, нито при жените.

Костюк ще играе на четвъртфинала с Eлина Свитолина, която постигна победа над Белинда Бенчич, за да оформи изцяло украински сблъсък на този етап на турнира. Костюк, победителката от турнира в Мадрид и №15 в схемата на „Ролан Гарос“, се класира за четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ за първи път в кариерата си и също така вгорчи рождения ден на полякинята, който е днес.

„Все още съм в шок да победя такава невероятна тенисистка, която е печелила четири пъти тук, а аз загубих четири пъти от нея преди това и никога не съм ѝ взех сет“, каза 23-годишната Костюк.

Първият сет продължи със спечелени сервиси до седмия гейм, когато Швьонтек направи първа пробив. Но веднага след това подаването я изостави, а бившата №1 в ранглистата на WTA трябваше да сервира за оставане в сета. Две двойни грешки на Швьонтек дадоха на Костюк шанс да спечели първия сет и тя го направи с нисък бекхенд, който прелетя покрай опонентката ѝ на мрежата.

Втората част започна с пробив за Швьонтек на 15, но Костюк нямаше как да бъде отказана, а формата й изглеждаше впечатляващо. Тя затвори серия от три гейма с уинър от форхенд покрай блокиралата Швьонтек, за да поведе с 3:1. След това Костюк постоянно притискаше полякинята с мощните си удари от земята, за да спечели последните два гейма и така да продължи към топ 8.

След тежък старт на своя мач, другата украинка Елина Свитолина пое контрола в срещата и елиминира Белинда Бенчич с 4:6, 6:4, 6:0. Швейцарката Бенчич опита да наложи своето темпо и това й се получи, но в края на срещата се видя, че е изчерпала физическите си сили. В началото украинката не успя да се справи с дропшотите и смесените атаки на Бенчич, както разнообразни, така и мощни. Но въпреки това, тя не успя да го превърне в инерция и във втория сет, а подаването й стана много предвидимо за Свитолина. Бенчич се справи добре, спасявайки още три точки за пробив в шестия гейм, но в крайна сметка не успя, когато беше най-важно и се предаде. В последния трети сет пък Бенчич нямаше никакви сили и се предаде.