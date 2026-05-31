БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елина Свитолина продължава към четвъртфиналите на „Ролан Гарос“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Свитолина ще играе изцяло украински двубой с Марта Костюк

Елина Свитолина
Снимка: БТА
Слушай новината

Украинката Марта Костюк елиминира четирикратната шампионка Ига Швьонтек и ще играе на четвъртфинал на турнира „Ролан Гарос“ срещу сънародничката си Елина Свитолина, която след това се справи с швейцарката Белинда Бенчич.

Швьонтек стана поредната бивша шампионка, която отпадна от Откритото първенство на Франция днес, след като загуби в два сета – 5:7, 1:6 от Марта Костюк. Украинката пък остава непобедена на клей този сезон. Отпадането на Швьонтек означава, че на Ролан Гарос няма останали бивши шампиони нито при мъжете, нито при жените.

Костюк ще играе на четвъртфинала с Eлина Свитолина, която постигна победа над Белинда Бенчич, за да оформи изцяло украински сблъсък на този етап на турнира. Костюк, победителката от турнира в Мадрид и №15 в схемата на „Ролан Гарос“, се класира за четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ за първи път в кариерата си и също така вгорчи рождения ден на полякинята, който е днес.

„Все още съм в шок да победя такава невероятна тенисистка, която е печелила четири пъти тук, а аз загубих четири пъти от нея преди това и никога не съм ѝ взех сет“, каза 23-годишната Костюк.

Първият сет продължи със спечелени сервиси до седмия гейм, когато Швьонтек направи първа пробив. Но веднага след това подаването я изостави, а бившата №1 в ранглистата на WTA трябваше да сервира за оставане в сета. Две двойни грешки на Швьонтек дадоха на Костюк шанс да спечели първия сет и тя го направи с нисък бекхенд, който прелетя покрай опонентката ѝ на мрежата.

Втората част започна с пробив за Швьонтек на 15, но Костюк нямаше как да бъде отказана, а формата й изглеждаше впечатляващо. Тя затвори серия от три гейма с уинър от форхенд покрай блокиралата Швьонтек, за да поведе с 3:1. След това Костюк постоянно притискаше полякинята с мощните си удари от земята, за да спечели последните два гейма и така да продължи към топ 8.

След тежък старт на своя мач, другата украинка Елина Свитолина пое контрола в срещата и елиминира Белинда Бенчич с 4:6, 6:4, 6:0. Швейцарката Бенчич опита да наложи своето темпо и това й се получи, но в края на срещата се видя, че е изчерпала физическите си сили. В началото украинката не успя да се справи с дропшотите и смесените атаки на Бенчич, както разнообразни, така и мощни. Но въпреки това, тя не успя да го превърне в инерция и във втория сет, а подаването й стана много предвидимо за Свитолина. Бенчич се справи добре, спасявайки още три точки за пробив в шестия гейм, но в крайна сметка не успя, когато беше най-важно и се предаде. В последния трети сет пък Бенчич нямаше никакви сили и се предаде.

Свързани статии:

Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция
Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция
Рожденичката отстъпи на Марта Костюк в два сета.
Чете се за: 01:37 мин.
#Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
5
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Тенис

„Ролан Гарос“ връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза
„Ролан Гарос“ връща жените във вечерната сесия след тригодишна пауза
Александър Василев покори първия си професионален връх Александър Василев покори първия си професионален връх
Чете се за: 02:00 мин.
Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция Ига Швьонтек отпадна на осминафиналите на Откритото първенство на Франция
Чете се за: 01:37 мин.
Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат
Чете се за: 03:47 мин.
Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Градо Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Градо
Чете се за: 01:02 мин.
Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос" Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос"
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
На Петдесетница: Патриарх Даниил отслужи литургия в "Св....
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ