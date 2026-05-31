Анастасия Потапова детронира Коко Гоф на "Ролан Гарос"

Американката приключи още в третия кръг на турнира.

Снимка: БГНЕС
Защитата на титлата от турнира „Ролан Гарос“ за шампионката Коко Гоф приключи в третия кръг, след като трябваше да приеме загубата от Анастасия Потапова (Австрия). Потапова, поставена под номер 28 в схемата на турнира от „Големия шлем“, се наложи над американката Гоф с 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Номер 4 в схемата Гоф имаше сериозни проблеми с началния удар, който така и не подобри до края на срещата. Сменилата паспорта си рускиня Потапова обаче демонстрира добрата си форма от тази пролет и записа най-сериозната победа в кариерата си. Преди три месеца тя беше изпаднала от топ 100, но силните й мачове по европейските кортове през 2026-а я сложиха 28-а в подреждането.

В решаващия трети сет тя изоставаше с 1:3 гейма, но успя да се измъкне като цяло в среща с общо 14 пробива и да затвори мача с 6:4 в последната част.

Така Гоф последва номер 2 в ранглистата Елена Рибакина, която също рано-рано си събра багажа от Париж и оставиха Ига Швьонтек (Полша) като единствената бивша шампионка все още в решетката.

Следващата съперничка на Потапова е рускинята Анна Калинска, която също в три сета се справи с Мария Осорио Серано (Колумбия) с 6:3, 0:6, 6:2.

Последната французойка, която все още не е отпаднала, е Диан Пари, която отстрани американката Аманда Анисимова с 6:3, 4:6, 7:6 (10:3). Пари за първи път стига до четвърти кръг на турнир от „Големия шлем“ за първи път в кариерата си, а след края на мача в унисон с други спортни събития от деня се появи пред журналистите с фланелка на футболния Пари Сен Жермен.

23-годишната французойка, която е номер 92 в света на женския тенис, беше бурно подкрепяна от публиката на корта „Филип Шатрие“, което й помогна много срещу двукратната финалистка от Шлема. Пари започна слабо и изоставаше с 1:3 преди да вземе пет поредни гейма, завършвайки частта от третата си точка за сета. Във втория сет Анисимова направи един пробив в точното място, за да изравни. А в заключителния етап от мача Пари проби подаването на Анисимова при 4:3, но веднага претърпя ри-брейк. Срещата трябваше да бъде решена в тайбрек, където представителката на Франция успя да наложи волята си.

Нейната следваща съперничка също е доста неопитна на това ниво. Това е 114-ата в ранглистата на WTA Мая Хвалинска, която при първото си участие изобщо на „Ролан Гарос“ мина през квалификациите и вече е във втората му седмица, след като навъртя няколко впечатляващи победи, в това число и днес над Мария Сакари (Гърция).

Друга американка – Мадисън Кийс продължава напред, след като в последния мач за деня при жените елиминира в три сета Виктория Мбоко (Канада) с 6:3, 5:7, 7:5.

#Ролан Гарос 2026 #Анастасия Потапова #Коко Гоф

Франсис Тиафо елиминира португалец на "Ролан Гарос" след обрат
