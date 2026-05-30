Александър Василев е на финал на турнир в Сърбия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният Василев победи на полуфиналите Симеон Станкович (Сърбия) с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 45 минути.

Българинът проби още в първия гейм на мача и запази преднината си за крайното 6:4 в първия сет. Василев поведе с 4:0 по пътя към успеха във втората част и класирането си за финала.

В спор за първата си титла при мъжете от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) Василев ще играе срещу победителя от мача между втория поставен Аристотелис Танос (Гърция) и №6 Денис Клок (Русия).

По-късно днес Василев ще играе и във финала на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия) ще спорят за титлата срещу третите поставени Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).

Това е първи финал за Василев на двойки при мъжете във веригата на ITF.