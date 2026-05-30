Белинда Бенчич достигна до осминафиналите на "Ролан Гарос" за първи път в кариерата си

Белинда Бенчич продължава най-силното си представяне на "Ролан Гарос", след като се класира за осминафиналите на турнира от Големия шлем в Париж за първи път в кариерата си.

Поставената под №11 швейцарка се наложи над американката Пейтън Стърнс с 6:3, 6:3 за час и 23 минути игра в късния мач от програмата при жените. Бенчич демонстрира стабилност от основната линия и контролираше развитието на двубоя през по-голямата част от времето, за да стигне заслужено до успеха в два сета.

С победата 29-годишната тенисистка записа най-доброто си класиране на Откритото първенство на Франция, след като досега не бе достигала до втората седмица на надпреварата.

В следващия кръг Бенчич ще се изправи срещу украинката Елина Свитолина. Победителката от този двубой ще си осигури място сред най-добрите осем в турнира и ще продължи битката за трофея на червените кортове в Париж.