Ига Швьонтек продължава уверено в Париж, чака я сблъсък с Марта Костюк

Четирикратната шампионка преодоля Магда Линете в два сета и се класира за осминафиналите на "Ролан Гарос“
Четирикратната носителка на титлата от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек продължава похода си към нов трофей, след като се класира за четвъртия кръг на турнира. Поставената под номер 3 полякиня надделя над сънародничката си Магда Линете с 6:4, 6:4 за малко повече от час и половина игра.
Швьонтек отново демонстрира стабилност на любимата си настилка, като в седемте си участия в Париж само веднъж е отпадала преди четвъртфиналите. В следващата фаза тя ще се изправи срещу 15-ата в схемата Марта Костюк, която отстрани Виктория Голубич. Полякинята има пълен актив в досегашните си мачове срещу украинката, макар двете да не са се срещали от 2024 година.
В друг двубой от деня Сиюй Ван прекрати участието на Юлия Стародубцева след успех с 6:3, 7:5.