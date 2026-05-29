Ига Швьонтек продължава уверено в Париж, чака я сблъсък с Марта Костюк

Четирикратната носителка на титлата от „Ролан Гарос“ Ига Швьонтек продължава похода си към нов трофей, след като се класира за четвъртия кръг на турнира. Поставената под номер 3 полякиня надделя над сънародничката си Магда Линете с 6:4, 6:4 за малко повече от час и половина игра.

Швьонтек отново демонстрира стабилност на любимата си настилка, като в седемте си участия в Париж само веднъж е отпадала преди четвъртфиналите. В следващата фаза тя ще се изправи срещу 15-ата в схемата Марта Костюк, която отстрани Виктория Голубич. Полякинята има пълен актив в досегашните си мачове срещу украинката, макар двете да не са се срещали от 2024 година.

В друг двубой от деня Сиюй Ван прекрати участието на Юлия Стародубцева след успех с 6:3, 7:5.