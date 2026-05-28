Арина Сабаленка, Коко Гоф и Мадисън Кийс продължават към третия кръг на "Ролан Гарос“

Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Световната №1 и действащата шампионка не допуснаха изненади в Париж

Арина Сабаленка, Коко Гоф и Мадисън Кийс продължават към третия кръг на "Ролан Гарос“
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за третия кръг на „Ролан Гарос“, след като преодоля съпротивата на французойката Елза Жакмо със 7:5, 6:2.

Двубоят на корт "Филип Шатрие“ започна равностойно, като Жакмо удържа съперничката си до 5:5 в първия сет, подкрепяна от публиката. В ключовите моменти обаче Сабаленка наложи класата си и със серия от пет поредни гейма наклони изцяло мача в своя полза. В следващия кръг тя ще се изправи срещу Дария Касаткина.

Напред продължава и действащата шампионка Коко Гоф. Американката се наложи с 6:3, 6:2 над Маяр Шериф в мач, белязан от множество пробиви, като Гоф доминираше на сервис на съперничката си. В битката за място на осминафиналите тя ще срещне победителката от двубоя между Анастасия Потапова и Кейти Боултър.

Успешен ден записаха и други представителки на САЩ. Мадисън Кийс преодоля Антония Ружич с 6:4, 6:4 и също намери място в третия кръг, където очаква съперничка измежду Катержина Синякова и Виктория Мбоко.

По-рано шестата поставена Аманда Анисимова също продължи напред след отказване на Юлия Грабер при резултат 6:0 в първия сет.

Така фаворитките в женската схема на турнира в Париж продължават без колебания към следващата фаза на надпреварата.

#Ролан Гарос 2026 #Арина Сабаленка

