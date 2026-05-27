Ига Швьонтек и Белинда Бенчич уверено продължават напред на Ролан Гарос

Четирикратната шампионка от Откритото първенство на Франция Ига Швьонтек продължава уверения си поход към нов трофей в Париж, след като се класира за третия кръг на турнира. Третата поставена полякиня надигра чехкинята Сара Бейлек с 6:2, 6:3 за малко повече от час и половина игра.

Швьонтек демонстрира стабилност от основната линия и контролираше развоя на двубоя, като не допусна изненади срещу по-младата си съперничка. В следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от срещата между сънародничката си Магда Линете и латвийката Елена Остапенко.

С място в третия кръг продължава и поставената под номер 11 Белинда Бенчич. Швейцарката не остави шансове на американката Кейти МакНали и спечели с категоричното 6:4, 6:0. За Бенчич това участие в Париж е първо от две години насам, след като пропусна последните две издания поради майчинство и контузия.

Олимпийската шампионка от Токио ще се изправи срещу Пейтън Стърнс, която елиминира украинката Даря Снигур. За Бенчич това е и първо достигане до третия кръг на Ролан Гарос от 2022 година.

В друг двубой от деня германката Тамара Корпач поднесе изненада, след като отстрани 32-ата поставена Синюй Ван с 6:2, 2:6, 6:3. Следващото предизвикателство за нея ще бъде срещу победителката от срещата между Елина Свитолина и Кейтлин Кеведо.

Турнирът в Париж продължава с все по-напрегнати сблъсъци, а фаворитките постепенно затвърждават позициите си в надпреварата.