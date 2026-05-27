БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ига Швьонтек и Белинда Бенчич уверено продължават напред на Ролан Гарос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Бившата №1 и олимпийската шампионка не срещнаха затруднения във втория кръг и вече са сред най-добрите 32 в Париж

Ига Швьонтек и Белинда Бенчич уверено продължават напред на Ролан Гарос
Слушай новината

Четирикратната шампионка от Откритото първенство на Франция Ига Швьонтек продължава уверения си поход към нов трофей в Париж, след като се класира за третия кръг на турнира. Третата поставена полякиня надигра чехкинята Сара Бейлек с 6:2, 6:3 за малко повече от час и половина игра.

Швьонтек демонстрира стабилност от основната линия и контролираше развоя на двубоя, като не допусна изненади срещу по-младата си съперничка. В следващия кръг тя ще се изправи срещу победителката от срещата между сънародничката си Магда Линете и латвийката Елена Остапенко.

С място в третия кръг продължава и поставената под номер 11 Белинда Бенчич. Швейцарката не остави шансове на американката Кейти МакНали и спечели с категоричното 6:4, 6:0. За Бенчич това участие в Париж е първо от две години насам, след като пропусна последните две издания поради майчинство и контузия.

Олимпийската шампионка от Токио ще се изправи срещу Пейтън Стърнс, която елиминира украинката Даря Снигур. За Бенчич това е и първо достигане до третия кръг на Ролан Гарос от 2022 година.

В друг двубой от деня германката Тамара Корпач поднесе изненада, след като отстрани 32-ата поставена Синюй Ван с 6:2, 2:6, 6:3. Следващото предизвикателство за нея ще бъде срещу победителката от срещата между Елина Свитолина и Кейтлин Кеведо.

Турнирът в Париж продължава с все по-напрегнати сблъсъци, а фаворитките постепенно затвърждават позициите си в надпреварата.

#Ролан Гарос 2026 # Ига Швьонтек #Белинда Бенчич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
1
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
2
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
3
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
4
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
DARA влезе в класацията на Billboard
5
DARA влезе в класацията на Billboard
Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин
6
Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: WTA

Джокович, Зверев и Свитолина поставят началото на втория кръг на „Ролан Гарос“
Джокович, Зверев и Свитолина поставят началото на втория кръг на „Ролан Гарос“
Джесика Пегула отпадна изненадващо още в първия кръг на Ролан Гарос Джесика Пегула отпадна изненадващо още в първия кръг на Ролан Гарос
Чете се за: 01:20 мин.
Наоми Осака блести на Ролан Гарос със зрелищен стил и победа на старта Наоми Осака блести на Ролан Гарос със зрелищен стил и победа на старта
Чете се за: 02:30 мин.
Арина Сабаленка потегли успешно на Ролан Гарос Арина Сабаленка потегли успешно на Ролан Гарос
Чете се за: 02:57 мин.
Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа Елена Рибакина стартира похода си на Ролан Гарос с чиста победа
Чете се за: 01:15 мин.
Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос Ига Швьонтек помете австралийка за ударно начало на Ролан Гарос
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Горещата вълна в Европа продължава – рекордни температури в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ