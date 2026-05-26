Наоми Осака блести на Ролан Гарос със зрелищен стил и победа на старта

Наоми Осака отново привлече вниманието не само с играта си, но и със своя стил по време на Откритото първенство на Франция. Четирикратната шампионка от Големия шлем се появи на корта „Сюзан Ленглен“ в ефектен черен тоалет, под който разкри блестяща златна рокля, вдъхновена от нощната визия на Айфеловата кула.

"Когато я видях за първи път, си помислих, че приличам малко на Айфеловата кула нощем, когато свети“, сподели с усмивка японката. Тя дори призна, че е имала притеснения дали блясъкът на роклята няма да създаде проблеми по време на мача, но в крайна сметка не се е наложило да използва резервните си екипи.

Вдъхновението зад визията идва от дизайнера Кевин Германийе, известен със своя устойчив подход към модата, докато самата златна рокля е създадена специално за Осака от Nike.

May 26, 2026

"Понякога хората казват, че спортистите са и артисти. За мен излизането на корта в турнирите от Големия шлем е моментът, в който наистина се чувствам като изпълнител“, добави тя.

Освен с визията си, Осака впечатли и с представянето си на корта. Японката победи Лаура Зигемунд с 6:3, 7:6(3) и си осигури място във втория кръг. Там тя ще се изправи срещу Дона Векич.

Изпълнението ѝ не остана незабелязано и от конкуренцията. Световната номер едно Арина Сабаленка похвали смелия избор на японката, като подчерта, че подобно себеизразяване е част от красотата на спорта и модата.

След завръщането си на корта след раждането на дъщеря си през 2023 година, Осака постепенно възвръща формата си и отново е сред водещите имена в световния тенис. В Париж тя ясно демонстрира, че е готова не само да блести със стил, но и да се бори за нови успехи.