Джесика Пегула отпадна изненадващо още в първия кръг на Ролан Гарос

Непоставената Кимбърли Бирел направи обрат срещу петата в схемата и продължава напред в Париж

Американската тенисистка Джесика Пегула приключи участието си на Откритото първенство на Франция още в първия кръг, след като допусна изненадващо поражение от австралийката Кимбърли Бирел. Непоставената Бирел стигна до успеха след обрат - 1:6, 6:3, 6:3.

Пегула, поставена под номер 5 в основната схема, започна убедително и спечели първия сет, но впоследствие загуби ритъм и допусна обрат срещу съперничка без ранкинг. За 32-годишната американка това е трето отпадане в първия кръг в Париж, като най-доброто ѝ представяне остава четвъртфиналът през 2022 година.

В последните турнири от Големия шлем Пегула демонстрираше стабилна форма, достигайки до полуфиналите на US Open 2025 и Australian Open 2026, но в Париж не успя да потвърди добрите си резултати.

С победата си Бирел се класира за втория кръг, където ще се изправи срещу украинката Олександра Олейникова, победила Елена Приданкина в два сета. За Пегула следва подготовка за сезона на трева и предстоящия турнир Уимбълдън.

#Ролан Гарос 2026 #Джесика Пегула

