Виктория Томова се придвижи с една позиция в световната ранглиста на WТА

Виктория Томова се изкачи с една позиция в световната ранглиста на WТА. 31-годишната софиянка е 160-ва с 475 точки, след като записа победа и загуба в квалификациите на "Ролан Гарос".

Елизара Янева, която направи дебюта си в пресявките на френския турнир от Големия шлем, е втора ракета на страната. Тя заема 224-о място с 323 точки.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава да води в класирането на сингъл с 9960 точки, а при двойките първа е Катержина Синиакова (Чехия) с 8930 точки.