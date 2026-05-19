Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос"

Виктория Томова продължава напред в квалификациите на „Ролан Гарос“ и остана единствената българска представителка във втория кръг, след като се наложи над испанката Ирене Бурийо с 6:2, 4:6, 6:2. По-рано през деня от надпреварата отпаднаха дебютантката Елизара Янева и ветеранът Григор Димитров.

Срещата не започна по най-добрия начин за първата ракета на България, която допусна пробив още в откриващия гейм. След колебливия старт обаче Томова бързо пое инициативата и до края на сета наложи пълен контрол върху случващото се на корта. Българката реализира три пробива и доминираше във всички основни показатели – от печеливши удари до ефективност на първи сервис.

Втората част се разви по сходен сценарий, но този път в полза на Бурийо. Испанката проби още в началото и натрупа аванс от 3:1, а Томова така и не успя да намери път обратно в сета. Липсата на пробиви в ключовите моменти позволи на съперничката й да изравни резултата.

В решителния трети сет обаче Томова показа по-висока класа и не остави съмнения в превъзходството си. Българката наложи темпото още от първите разигравания и с пробиви в четвъртия и осмия гейм затвори мача след 2 часа и 20 минути игра. Двубоят бе и последният за деня от квалификационната програма в Париж.

В следващия кръг Томова ще се изправи срещу поставената под №16 в схемата Полина Кудерметова. Рускинята е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, достигнала до четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ през 2022 година.