Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община...
Веселина Петракиева е новият директор на дирекция...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър"? Връчват...
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Виктория Томова с победа в квалификациите на "Ролан Гарос"

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българката се класира за втория кръг на пресявките.

виктория томова допусна обрат щутгарт
Виктория Томова продължава напред в квалификациите на „Ролан Гарос“ и остана единствената българска представителка във втория кръг, след като се наложи над испанката Ирене Бурийо с 6:2, 4:6, 6:2. По-рано през деня от надпреварата отпаднаха дебютантката Елизара Янева и ветеранът Григор Димитров.

Срещата не започна по най-добрия начин за първата ракета на България, която допусна пробив още в откриващия гейм. След колебливия старт обаче Томова бързо пое инициативата и до края на сета наложи пълен контрол върху случващото се на корта. Българката реализира три пробива и доминираше във всички основни показатели – от печеливши удари до ефективност на първи сервис.

Втората част се разви по сходен сценарий, но този път в полза на Бурийо. Испанката проби още в началото и натрупа аванс от 3:1, а Томова така и не успя да намери път обратно в сета. Липсата на пробиви в ключовите моменти позволи на съперничката й да изравни резултата.

В решителния трети сет обаче Томова показа по-висока класа и не остави съмнения в превъзходството си. Българката наложи темпото още от първите разигравания и с пробиви в четвъртия и осмия гейм затвори мача след 2 часа и 20 минути игра. Двубоят бе и последният за деня от квалификационната програма в Париж.

В следващия кръг Томова ще се изправи срещу поставената под №16 в схемата Полина Кудерметова. Рускинята е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, достигнала до четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ през 2022 година.

Свързани статии:

Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
Българинът продължава да няма успех от началото на март.
Обрат спря Елизара Янева в квалификациите на Ролан Гарос
В квалификациите остават Виктория Томова и Григор Димитров.
#Ролан Гарос 2026 # Виктория Томова

