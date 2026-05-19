Юлия Стаматова се класира за втория кръг в Сърбия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

32-годишната българка победи Мариана Исабел Игита Бараса (Колумбия) с 6:2, 6:2. Срещата продължи час и 25 минути.

Стаматова започна срещата с пробив, но той веднага беше върнат от колумбийката, а след 2:2 българката спечели четири поредни гейма. Във втория сет Бараса поведе с 2:0, след което Стаматова не ѝ даде нито един гейм до края на срещата.

Във втория кръг Юлия Стаматова ще играе срещу победителката от двубоя между Летисия Пулхартова (Чехия) и поставената под №3 Тян Цзялин (Китай).

По-късно днес в надпреварата на двойки българката Мелис Расим и Андреа Обрадович (Сърбия), четвърти поставени, ще се изправят срещу Анастасия Лизунова (Русия) и Соня Женихова (Германия), а Александра Матева и Марияна Шиханова (Русия) излизат срещу чехкините Михаела Байерлова и Летисия Пулхартова.