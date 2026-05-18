Обрат спря Елизара Янева в квалификациите на Ролан Гарос

Елизара Янева отпадна в първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос, след като допусна обрат срещу опитната Ирина-Камелия Бегу с 6:2, 3:6, 4:6.

19-годишната българка започна уверено срещата и спечели първия сет, като във втората част също имаше предимство. Постепенно обаче Бегу стабилизира играта си и обърна развоя на мача, възползвайки се от колебания в представянето на Янева.

В решаващия трети сет българката на два пъти навакса изоставане с пробив, но при 4:5 допусна решителен брейк на нула, който сложи край на участието ѝ в турнира.

След поражението Янева, която днес достигна до рекордното в кариерата си 222-ро място в световната ранглиста, пропусна възможност за сблъсък с поставената под №17 в квалификациите Сюзан Ламенс.

Утре участието си в квалификациите започват и водещите български тенисисти. При жените Виктория Томова ще се изправи срещу испанката Ирене Бурийо, а при мъжете Григор Димитров ще започне участието си срещу португалеца Жайме Фария.