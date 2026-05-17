Григор Димитров стартира квалификациите на "Ролан Гарос“ срещу Хайме Фария

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне участието си в квалификациите на "Ролан Гарос“ с двубой срещу португалеца Хайме Фария, отреди жребият за пресявките на втория за годината турнир от Големия шлем.

34-годишният българин ще се изправи срещу поставения под номер 10 в квалификационната схема Фария, който заема 119-ото място в световната ранглиста. При успех Димитров ще срещне победителя от мача между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Гийен Меса.

Миналата година българинът отпадна още в първия кръг на турнира в Париж след контузия, а сега ще търси успешно преминаване през квалификациите.

При жените Виктория Томова ще започне срещу испанката Ирене Бурийо. Двете имат три срещи помежду си, като българката е спечелила и трите. При нов успех Томова ще играе срещу победителката от двубоя между Полина Кудерметова и Анук Куверманс.

Най-труден изглежда жребият за 19-годишната Елизара Янева. Българката ще се изправи срещу опитната румънка Ирина-Камелия Бегу, която има сериозен опит на най-високо ниво и близо 250 победи в кариерата си. При евентуален успех Янева ще срещне Лина Гьорческа или Сузан Ламенс.

Квалификациите на "Ролан Гарос“ започват в понеделник, а програмата за първите мачове ще бъде обявена по-късно.