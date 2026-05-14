Контузия спря Лоренцо Музети за Ролан Гарос

Спорт
Италианецът пропуска турнирът от Големия шлем.

Италианският тенисист Лоренцо Музети няма да вземе участие в турнира от „Големия шлем“ по-късно тази месец в Париж – „Ролан Гарос“, заради контузия в бедрото, съобщи самият той в профила си в социалната мрежа инстаграм.

Музети, който е на 10-о място в ранглистата на АТР и достигна полуфинал през 2025-а година на същия турнир, обяви новината днес – ден след поражението с 3:6, 1:6 от Каспер Рууд на турнира „Мастърс“ в Рим. По време на самата среща се наложи той да получи медицинска помощ на лявото бедро, а по-късно стана ясно, че травмата е по-сериозна от елементарно pазтежение.

След вчерашния мач преминах медицински прегледи, които разкриха контузия на отпред на бедрения мускул, изискваща няколко седмици почивка и възстановяване“, написа италианецът в публикация в Instagram. "За съжаление, това означава, че няма да мога да участвам на турнирите в Хамбург и в „Ролан Гарос“ – новина, която е изключително трудна за приемане. Огромни благодарности за публиката в Рим за невероятната подкрепа и то точно защото не бях на 100 % възстановен. В последната среща реших да изляза и да дам всичко от себе си, макар да не бях готов. Но това е моят домашен турнир, така че бях длъжен“.

Музети беше принуден да се откаже от полуфиналния си мач на „Ролан Гарос“ миналата година поради контузия в крака, докато падаше с 6:4, 6:7 (3), 0:6, 0:2 от Карлос Алкарас.

Той победи Алкарас на финала в Хамбург през 2022-а и тогава взе първата си титла на ниво АТР-Тур.

24-годишният тенисист, който през януари достигна най-високото си класиране в кариерата – номер 5 в света, се очакваше да се превърне в сериозен претендент за титлата на „Ролан Гарос“, където основната схема започва на 24 май. Очакванията за това се подхранваха от все по-добрите му резултати в прогресия от „Големия шлем“ , достигайки четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия тази година, полуфиналите на Уимбълдън през 2024-а и четвъртфинал на US Open през 2025-а година.

