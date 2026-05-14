Александър Донски е четвъртфиналист на двойки в Оейраш

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) награден фонд 160 680 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия) спечелиха без игра след отказ на четвъртите поставени Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания).

Следващите им съперници ще бъдат румънците Богдан Павел иАлександру Жекан.

Донски заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки на АТП, в която заема 103-о място в момента.