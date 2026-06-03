На второ четене в парламента: Депутатите ще гласуват важни законодателни промени

Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната.

Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.

Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява ковид добавката за пенсионерите.

Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета.

Според заложеното над 2 млн. евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 млн. евро – заради ограничената ковид добавка.