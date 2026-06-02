Етнокралицата Ищар с пет концерта у нас

Етнокралицата Ищар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцената с пет концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък – за „Празника на розата“, а последният е на 8 юни във Варна.

Израелската певица идва за първи път в България през 2000 година и българската публика завинаги завладява сърцето ѝ. Намира я за неповторима и много духовна. Тогава разбира, че песента ѝ „Last Kiss“ е хит. Според световноизвестната певица в днешно време хората са забравили корените си и как да бъдат себе си. С музиката най-лесно може да се достигне до душата на човек.