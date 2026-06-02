Доналд Тръмп: Преговорите с Иран продължават

Доналд Тръмп заяви, че преговорите между Съединените щати и Иран продължават. Американският лидер обаче отбеляза, че резултатът от тях е неясен.

Според държавния секретар Марко Рубио отмяна или облекчаване на американските санкции срещу Иран в замяна на отваряне на Ормузкия проток не се обсъжда.

Иранската Революционна гвардия обяви днес, че е готова за всякакъв сценарий и е в най-висока бойна готовност. Мирът в Ливан остава ключово условие за Техеран . Израел и „Хизбула“ обаче продължават да се обстрелват.

Днес и утре във Вашингтон се водят преговори между Израел и Ливан.