ЕК ще публикува доклад за бюджетното състояние на България

Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на Пролетния пакет на Европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура по свръхдефицит и какви са причините за това.

Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърля ограничението за дефицит до 3 процента от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите към края на май дефицитът вече достига 2,5 милиарда евро, или 2 процента от очаквания БВП. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години.

Като крайна мярка процедурата предвижда и глоби, ако страната не приложи препоръчаните от Съвета на ЕС действия за ограничаването му.