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Фонсека: Оставих всичко от себе си на корта

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Бразилската сензация напусна „Ролан Гарос“ на четвъртфиналите.

Жоао Фонсека
Снимка: БГНЕС
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Бразилската сензация Жоао Фонсека напусна „Ролан Гарос“ след поражение от Якуб Меншик на четвъртфиналите, но въпреки разочарованието 19-годишният тенисист определи представянето си в Париж като важна стъпка напред в развитието си.

„Труден мач, но като цяло това беше много позитивна седмица за мен“, заяви Фонсека след отпадането.

Бразилецът подчерта, че е пристигнал във френската столица след лека контузия и без големи очаквания, а въпреки това е достигнал до първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем.

Пътят му в Париж далеч не беше лесен. Още във втория кръг Фонсека изоставаше с два сета срещу Дино Призмич, а по-късно се озова в същата ситуация и срещу носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович. Въпреки това младият бразилец показа характер и издръжливост, за да стигне до най-доброто си класиране в турнир от Шлема.

Според него именно тези тежки изпитания са му дали по-голяма увереност както в играта, така и във физическите му възможности.

„Този турнир ми даде още повече вяра, че вървя в правилната посока. Научих много за себе си и за границите на възможностите си. След мачове, в които губех с по два сета, успях да намеря решения и да се върна в битката“, коментира Фонсека.

Бразилецът не спести похвалите си и за своя съперник Якуб Меншик, който се наложи в три сета и достигна до първия си полуфинал в Големия шлем.

„Сервисът му е изключителен, а в най-важните моменти показа впечатляващо спокойствие. Връщаше почти всеки мой сервис и постоянно ме поставяше под напрежение. Днес той контролираше по-голямата част от мача“, призна Фонсека.

Въпреки загубата младият бразилец напуска Париж с високо вдигната глава и с ясното съзнание, че е направил още една важна крачка към върха на световния тенис. След кратка почивка в родината си той ще започне подготовка за сезона на тревни кортове.

„Дадох всичко от себе си на корта. Просто днес беше денят на Якуб. Пожелавам му успех занапред“, завърши Фонсека.

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#Ролан Гарос 2026 #Жоао Фонсека

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