Ига Швьонтек е първата финалистка в Рим

Бившата №1 в света Ига Швьонтек се класира за финала на турнира на червени кортове в Рим, който е от категория WTA 1000. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 4, постигна убедителен успех срещу Джесика Пегула (САЩ) с 6:1, 6:2 за час и 7 минути на корта.

Швьонтек тотално доминираше в цялата среща и даде само три гейма на съперничката си, побеждавайки я за първи път от ноември 2023 година, когато двете спориха за титлата във финалния турнир на WTA. Пегула спечели едва две от 16-те си разигравания на втори сервис и не успя да остане конкурентна на полякинята в хода на двубоя.

На финала в Рим Ига Швьонтек ще се изправи срещу победителката от мача между втората поставена Елена Рибакина (Казахстан) и Елина Свитолина (Украйна), които ще играят тази вечер.

Tова ще е първи мач за трофей през тази година за полската тенисистка, която до момента не успяваше да преодолее фазата на четвъртфиналите.