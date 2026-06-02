Мира Андреева не остави шансове на Сорана Кърстя и е първата полуфиналистка в Париж

Мира Андреева се превърна в първата полуфиналистка на тазгодишното издание на „Ролан Гарос“. Руската тенисистка демонстрира впечатляваща форма и се наложи категорично над румънката Сорана Кърстя с 6:0, 6:3 за по-малко от час игра на кортовете в Париж.

18-годишната Андреева постави основите на успеха още в началото на срещата. Тя проби подаването на съперничката си още в първия гейм и не остави никакви шансове на Кърстя в откриващия сет, който спечели безапелационно с 6:0 след общо три пробива.

Втората част предложи по-оспорвана битка, като до 2:2 двете тенисистки вървяха равностойно. След това последва серия от три поредни пробива, от които по-добре се възползва Андреева. Рускинята поведе с 4:3 и до края на двубоя не допусна изненада, като реализира още първия си мачбол на сервис на румънката.

Статистиката също подчерта превъзходството на младата рускиня. Андреева завърши с три аса и 18 печеливши удара, докато Кърстя не записа нито един ас и реализира едва четири уинъра.

На полуфиналите Андреева ще се изправи срещу победителката от украинския сблъсък между Елина Свитолина и Марта Костюк.

За 36-годишната Сорана Кърстя това бе последното участие на „Ролан Гарос“, след като румънката вече обяви, че сезон 2026 ще бъде последният в професионалната ѝ кариера. Въпреки отпадането тя изравни най-доброто си постижение на Откритото първенство на Франция, достигайки до четвъртфиналите за първи път от 2009 година насам.