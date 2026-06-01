Серина Уилямс: Куинс клуб е идеално място да започна следващата глава

Носителката на 23 титли от турнири от Големия шлем Серина Уилямс коментира завръщането си в професионалния тур, което ще се случи на турнира на тревни кортове в Куинс Клуб.

„Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава. Имах толкова много значими моменти в кариерата си на трева и съм развълнувана да се завърна в състезанието на една от най-престижните сцени в нашия спорт“, каза Уилямс пред BBC.

44-годишната Уилямс ще се качи на корта в Лондон за турнир от WTA 500 196 седмици след последното си професионално участие на Откритото първенство на САЩ през 2022 г.

Серина ще играе на двойки срещу Виктория Мбоко в Лондон.