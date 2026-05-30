Световната №1 Арина Сабаленка продължава уверено похода си към титлата на „Ролан Гарос“, след като се класира за осминафиналите след категорична победа над Дария Касаткина. Беларускинята се наложи с 6:0, 7:5 за едва 77 минути и за пореден път си осигури място във втората седмица на турнира в Париж.

Първият сет премина изцяло под диктовката на Сабаленка. Лидерката в световната ранглиста не остави никакви шансове на съперничката си и затвори частта само за 24 минути, реализирайки три пробива.

Втората част обаче се оказа далеч по-оспорвана. Касаткина започна по-добре и поведе с 2:0, след като спечели подаването на Сабаленка още в началото. Беларускинята бързо възстанови равенството и до 5:5 двете вървяха рамо до рамо. В решителните моменти обаче мощният форхенд на водачката в схемата отново направи разликата и тя стигна до пробив, а след това и до победата още при втория си мачбол.

В следващия кръг Сабаленка ще се изправи срещу Наоми Осака, която трябваше да премине през сериозно изпитание срещу младата американка Ива Йович. Японката спечели с 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4 след тричасова битка и за първи път в кариерата си достигна четвъртия кръг на „Ролан Гарос“.

Поставената под №16 Осака изглеждаше близо до по-лесен успех, след като поведе със сет и пробив, но 19-годишната Йович показа сериозен характер и върна интригата в двубоя. В крайна сметка бившата №1 в света намери начин да затвори мача благодарение на агресивната си игра, като записа 46 уинъра и 12 аса.

След края на срещата японката не спести похвалите си към младата американка.

„Тя е изключителна тенисистка. Убедена съм, че тепърва ще я виждаме да постига големи успехи в турнирите от Големия шлем“, заяви Осака на корта.

Това беше най-дългият мач на японката от турнира в Маями през 2025 година и един от най-продължителните двубои на тазгодишното издание на „Ролан Гарос“.

В друга среща Диана Шнайдер не срещна сериозни затруднения срещу украинката Олександра Олийникова и се наложи със 7:5, 6:1. За Олийникова това беше дебютно участие в третия кръг на турнир от Големия шлем.

Една от най-приятните изненади в Париж до момента продължава да бъде полякинята Мая Хвалинска. Световната №114, преминала през квалификациите, вече си осигури място във втората седмица на турнира след нов впечатляващ успех.

След като по-рано отстрани олимпийската шампионка Цинвън Чжън и белгийката Елизе Мертенс с идентични победи от 6:4, 6:0, този път Хвалинска се справи и с Мария Сакари. Полякинята загуби убедително първия сет с 1:6, но след това напълно обърна развоя на двубоя и триумфира с 6:3, 6:2 след 2 часа и 8 минути игра.

След трудното начало Хвалинска стабилизира представянето си от основната линия, а в решителната трета част наложи пълно превъзходство. Тя поведе с 5:1 и уверено затвори мача, за да продължи приказното си представяне на кортовете в Париж.





