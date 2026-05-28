Наоми Осака заслужи място в третия кръг на "Ролан Гарос"

Наоми Осака продължава към третия кръг на „Ролан Гарос“, след като преодоля съпротивата на Дона Векич с 7:6(1), 6:4 в оспорван двубой, продължил близо два часа.

Бившата №1 в света демонстрира стабилност в ключовите моменти и за първи път от 2019 година насам достигна до тази фаза на турнира в Париж. Първият сет премина без пробиви и логично бе решен в тайбрек, където японката наложи пълно превъзходство и остави само точка на хърватката.

Във втория сет битката отново беше равностойна до 4:4, когато Осака нанесе решителния удар. При сервис на Векич тя реализира пробив след два поредни печеливши удара, а след това затвори мача със стабилен сервис гейм. Японката дори отрази брейкбол с впечатляващ бекхенд по линията, преди да приключи срещата с два неспасяеми начални удара.

Следващата съперничка на Осака ще бъде 18-годишната американка Ива Йович, която поднесе една от изненадите в турнира след категоричен успех над Ема Наваро с 6:0, 6:3. За младата тенисистка това е първо класиране за третия кръг на турнир от Големия шлем.