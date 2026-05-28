Серина Уилямс е пред завръщане на корта на турнира в Куинс Клъб

Серина Уилямс води разговори за евентуално завръщане в професионалния тенис на турнира в „Куинс Клъб“ в Лондон следващия месец, съобщи „Би Би Си“.

Четири години след като 23-кратната шампионка от Големия шлем се сбогува с корта в Ню Йорк, американката обмисля участие в надпреварата на двойки от категория WTA 500, която започва след две седмици.

Все още няма окончателно решение, но 44-годишната Уилямс има право да се завърне в спорта от 22 февруари, след като изкара необходимия шестмесечен период обратно в системата за допинг контрол.

За да играе на тревния турнир в Лондон, Серина ще трябва да получи „уайлд кард“, като организаторите разполагат с две покани за схемата на двойки. Състезанието стартира на 8 юни, а три седмици по-късно започва и Уимбълдън – турнирът, на който Уилямс е печелила седем титли на сингъл и още седем на двойки.

Подкастът „Served“, воден от бившия №1 в света Анди Родик, твърди, че Серина може да си партнира с 19-годишната канадка Виктория Мбоко. Информацията обаче все още не е официално потвърдена.

Уилямс остава една от най-великите тенисистки в историята. Тя има 23 титли от Големия шлем на сингъл – най-много в Оупън ерата при жените и само една по-малко от абсолютния рекорд на Маргарет Корт. Освен това спечели 14 трофея на двойки заедно със сестра си Винъс Уилямс, както и три олимпийски златни медала в дисциплината.

През последните месеци около Серина се засилиха спекулациите за евентуално завръщане, особено след поредица от интервюта, в които тя говори за сериозната си физическа трансформация. Бившата №1 разкри, че е свалила около 14 килограма в рамките на осем месеца и тренира усилено, включително за участие в полумаратон.

От Британската тенис асоциация традиционно дават „уайлд кард“ на местни състезатели, но при евентуално завръщане на Серина Уилямс може да бъде направено изключение заради огромния интерес и значението на подобно участие за турнира.

По-голямата сестра Винъс Уилямс също продължава да се състезава периодично в тура. Тя е с 15 месеца по-възрастна от Серина и вече участва в седем турнира през този сезон.