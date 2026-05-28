БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Серина Уилямс е пред завръщане на корта на турнира в Куинс Клъб

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Американката не е играла от близо четири години.

серина уилямс завърна корта победа двойки
Слушай новината

Серина Уилямс води разговори за евентуално завръщане в професионалния тенис на турнира в „Куинс Клъб“ в Лондон следващия месец, съобщи „Би Би Си“.

Четири години след като 23-кратната шампионка от Големия шлем се сбогува с корта в Ню Йорк, американката обмисля участие в надпреварата на двойки от категория WTA 500, която започва след две седмици.

Все още няма окончателно решение, но 44-годишната Уилямс има право да се завърне в спорта от 22 февруари, след като изкара необходимия шестмесечен период обратно в системата за допинг контрол.

За да играе на тревния турнир в Лондон, Серина ще трябва да получи „уайлд кард“, като организаторите разполагат с две покани за схемата на двойки. Състезанието стартира на 8 юни, а три седмици по-късно започва и Уимбълдън – турнирът, на който Уилямс е печелила седем титли на сингъл и още седем на двойки.

Подкастът „Served“, воден от бившия №1 в света Анди Родик, твърди, че Серина може да си партнира с 19-годишната канадка Виктория Мбоко. Информацията обаче все още не е официално потвърдена.

Уилямс остава една от най-великите тенисистки в историята. Тя има 23 титли от Големия шлем на сингъл – най-много в Оупън ерата при жените и само една по-малко от абсолютния рекорд на Маргарет Корт. Освен това спечели 14 трофея на двойки заедно със сестра си Винъс Уилямс, както и три олимпийски златни медала в дисциплината.

През последните месеци около Серина се засилиха спекулациите за евентуално завръщане, особено след поредица от интервюта, в които тя говори за сериозната си физическа трансформация. Бившата №1 разкри, че е свалила около 14 килограма в рамките на осем месеца и тренира усилено, включително за участие в полумаратон.

От Британската тенис асоциация традиционно дават „уайлд кард“ на местни състезатели, но при евентуално завръщане на Серина Уилямс може да бъде направено изключение заради огромния интерес и значението на подобно участие за турнира.

По-голямата сестра Винъс Уилямс също продължава да се състезава периодично в тура. Тя е с 15 месеца по-възрастна от Серина и вече участва в седем турнира през този сезон.

#Серина Уилямс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
1
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода,...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
3
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по художествена гимнастика във Варна
4
Историческо злато за България при девойките на eвропейското по...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
5
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край Варна
6
Нови разкрития и първи уволнен по случая с незаконния строеж край...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: WTA

Елена Рибакина и Жасмин Паолини приключиха във втория кръг на "Ролан Гарос"
Елена Рибакина и Жасмин Паолини приключиха във втория кръг на "Ролан Гарос"
Ига Швьонтек и Белинда Бенчич уверено продължават напред на "Ролан Гарос" Ига Швьонтек и Белинда Бенчич уверено продължават напред на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:52 мин.
Джокович, Зверев и Свитолина поставят началото на втория кръг на „Ролан Гарос“ Джокович, Зверев и Свитолина поставят началото на втория кръг на „Ролан Гарос“
Чете се за: 04:00 мин.
Джесика Пегула отпадна изненадващо още в първия кръг на "Ролан Гарос" Джесика Пегула отпадна изненадващо още в първия кръг на "Ролан Гарос"
Чете се за: 01:20 мин.
Наоми Осака блести на "Ролан Гарос" със зрелищен стил и победа на старта Наоми Осака блести на "Ролан Гарос" със зрелищен стил и победа на старта
Чете се за: 02:30 мин.
Арина Сабаленка потегли успешно на „Ролан Гарос“ Арина Сабаленка потегли успешно на „Ролан Гарос“
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за онлайн доставки
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха схема за...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм престъпник и не се крия от никого
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие Делян Пеевски за разпита на кмета на Кърджали: Огромен скандал и полицейско насилие
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът в Благоевград: Правосъдието се основава на доказателства, а...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Благомир Коцев: Всички институции са замесени и активно подпомагат...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ