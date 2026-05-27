Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Джокович, Зверев и Свитолина поставят началото на втория кръг на „Ролан Гарос“

Битките на централния корт започва в 13:00 часа, а на останалите арени час по-рано.

Новак Джокович танцува на Ролан Гарос
Вторият кръг на Откритото първенство на Франция започва в сряда с впечатляваща програма, в която участие ще вземат четирикратната шампионка Ига Швьонтек и носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович.

В действие ще бъде и вторият поставен Александър Зверев, който продължава похода си към първа титла от Големия шлем, а на централна сцена ще излязат още Елена Рибакина и Жасмин Паолини.

Мач на деня при мъжете: Александър Зверев – Томаш Махач

Зверев има три финала от Големия шлем, но все още без титла, като Ролан Гарос все повече изглежда най-добрият му шанс за пробив.

Германецът вече има полуфинали и финал в Париж, а миналата година стигна до четвъртфиналите, като отново е сред основните претенденти за титлата редом до световния №1 Яник Синер.

Зверев започна турнира с убедителна победа в прави сетове срещу Бенжамен Бонзи и сега се изправя срещу Махач, когото вече е побеждавал веднъж – на Олимпийските игри в Париж преди две години.

„Много добър старт на турнира. Винаги е важно да започнеш със спечелен мач в прави сетове. Сега трябва да надграждам“, каза Зверев.

Мач на деня при жените: Елина Свитолина – Кейтлин Кеведо

Елина Свитолина трябваше да стигне лесно до втория кръг, но премина през сериозно изпитание, след като Анна Бондар я докара до решаващ тайбрек в третия сет. След титлата си от Откритото първенство на Италия, украинката отдаде успеха си на „ментална устойчивост“, но омаловажи спекулациите за шанс за титла:

„Не мисля много за това. Хората говорят твърде много. В добра форма съм, но има поне пет състезателки, които са по-големи фаворити от мен“, каза украинката.

Следващата ѝ съперничка е 20-годишната Кейтлин Кеведо – една от младите надежди на Испания, която дебютира в основната схема на Голям шлем именно в Париж.

Джокович и трудният път

При първия си мач Джокович постави рекорд с 82 участия в турнир от Големия шлем, но призна, че подготовката му за клей е далеч от идеалната.

„Това не е идеалната ситуация – да дойда с един мач на клей. Но трябва да приема обстоятелствата след контузията“, заяви сърбинът.

След успех над Джовани Мпеши Перикар в първия кръг, Джокович ще се изправи срещу още един французин – Валентен Ройе.

Ето и най-интересното от програма на „Ролан Гарос“ за сряда:

Корт „Филип Шатрие“, начало 13:00 часа:
Ига Швьонтек – Сара Бейлек
Елина Свитолина – Кейтлин Кеведо
Валентен Ройе – Новак Джокович
Томаш Махач – Александър Зверев

Корт „Сюзан Ланглен“, начало 12:00 часа:
Елена Рибакина – Юлия Стародубцева
Жасмин Паолини – Солана Сиера
Каспер Рууд – Хамад Меджедович

Корт „Симон Матийо“, начало 12:00 часа:
Белинда Бенчич – Кати Макнели
Андрей Рубльов – Камило Уго Карабели
Юго Юмбер – Кентен Алис
Мира Андреева – Марина Басолс Рибера

