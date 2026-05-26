Яник Синер стартира убедително в Париж и продължава похода към историята

Световният №1 Яник Синер започна по категоричен начин участието си на „Ролан Гарос“, след като се наложи с 6:1, 6:3, 6:4 над французина Клеман Табюр в мач от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния корт "Филип Шатрие“ и не остави съмнение в превъзходството си.

Синер, който се завърна в Париж след драматичната загуба във финала през миналия сезон срещу Карлос Алкарас, показа, че е готов да направи нова атака на титлата. 24-годишният тенисист контролираше изцяло двубоя, реализира 40 печеливши удара и не допусна нито една възможност за пробив на съперника си.

Успехът е 30-и пореден за Синер, който прави изключителен сезон и вече триумфира във всички турнири от сериите Мастърс 1000 през годината. С победата си в Рим той стана най-младият тенисист след Новак Джокович, постигнал т.нар. "Кариерен Голдън Мастърс“.

"Много съм щастлив, че съм отново тук. Това е специално място за мен. Първите мачове никога не са лесни, но да започнеш в нощна сесия го прави още по-емоционално“, сподели Синер след срещата.

В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, който отстрани Джейкъб Фърнли. Основната цел пред лидера в световната ранглиста остава спечелването на титлата в Париж, което би му донесло Кариерен Голям шлем – постижение, достигано от едва няколко играчи в историята на тениса.