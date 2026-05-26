БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер стартира убедително в Париж и продължава похода към историята

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Световният №1 разгроми Клеман Табюр и записа 30-а поредна победа в опит да оформи Кариерен Голям шлем

Яник Синер стартира убедително в Париж и продължава похода към историята
Слушай новината

Световният №1 Яник Синер започна по категоричен начин участието си на „Ролан Гарос“, след като се наложи с 6:1, 6:3, 6:4 над французина Клеман Табюр в мач от първия кръг. Италианецът демонстрира висока класа на централния корт "Филип Шатрие“ и не остави съмнение в превъзходството си.

Синер, който се завърна в Париж след драматичната загуба във финала през миналия сезон срещу Карлос Алкарас, показа, че е готов да направи нова атака на титлата. 24-годишният тенисист контролираше изцяло двубоя, реализира 40 печеливши удара и не допусна нито една възможност за пробив на съперника си.

Успехът е 30-и пореден за Синер, който прави изключителен сезон и вече триумфира във всички турнири от сериите Мастърс 1000 през годината. С победата си в Рим той стана най-младият тенисист след Новак Джокович, постигнал т.нар. "Кариерен Голдън Мастърс“.

"Много съм щастлив, че съм отново тук. Това е специално място за мен. Първите мачове никога не са лесни, но да започнеш в нощна сесия го прави още по-емоционално“, сподели Синер след срещата.

В следващия кръг италианецът ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, който отстрани Джейкъб Фърнли. Основната цел пред лидера в световната ранглиста остава спечелването на титлата в Париж, което би му донесло Кариерен Голям шлем – постижение, достигано от едва няколко играчи в историята на тениса.

#Ролан Гарос 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
3
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
4
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще видя изградена Национална детска болница
6
Проф. Иван Литвиненко: Дълбоко се колебая, че докато съм жив ще...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
4
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: ATP

Камерън Нори се отказа от участие на Ролан Гарос заради контузия
Камерън Нори се отказа от участие на Ролан Гарос заради контузия
Григор Димитров възстановява партньорството си с Джейми Делгадо Григор Димитров възстановява партньорството си с Джейми Делгадо
Чете се за: 01:32 мин.
Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос
Чете се за: 01:27 мин.
Даниил Медведев отпадна на старта на Ролан Гарос Даниил Медведев отпадна на старта на Ролан Гарос
Чете се за: 03:10 мин.
Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник
Чете се за: 03:37 мин.
Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Спряха строителството на незаконен комплекс в местността...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"В Референдум": 66% от българите не са обмисляли да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Примирието в Близкия изток: Иран ще отговори на американските атаки
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ