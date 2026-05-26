Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Американката обърна Таунзенд в първия сет и доминира напълно във втория за място във втория кръг

Снимка: БГНЕС
Шампионката от миналия сезон Коко Гоф стартира успешно защитата на титлата си на Откритото първенство на Франция, след като се наложи с 6:4, 6:0 над сънародничката си Тейлър Таунзенд.

Поставената под номер 4 в схемата американка срещна трудности в началото на двубоя и изоставаше с 1:3 в първия сет, но бързо намери ритъма си. Гоф направи обрат и стигна до успеха в частта след решителен пробив в десетия гейм.

Във втория сет шампионката демонстрира пълно превъзходство, като не остави шанс на опонентката си и затвори мача с категоричното 6:0 след малко повече от час игра на централния корт „Филип Шатрие“.

"Имам невероятни спомени от това място. Бях малко нервна, но успях да се успокоя и да спечеля“, заяви Гоф след срещата.

Във втория кръг тя ще се изправи срещу квалификантката Маяр Шериф, която елиминира Далма Галфи.

Сред останалите резултати впечатление направи успехът на Наоми Осака. Бившата №1 в света се справи с Лаура Зигемунд след 6:4, 7:6(3), като във втория сет навакса изоставане от 3:5 гейма. В следващата фаза Осака ще срещне Дона Векич.

#Ролан Гарос 2026 #Коко Гоф

