Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос

Шампионката от миналия сезон Коко Гоф стартира успешно защитата на титлата си на Откритото първенство на Франция, след като се наложи с 6:4, 6:0 над сънародничката си Тейлър Таунзенд.

Поставената под номер 4 в схемата американка срещна трудности в началото на двубоя и изоставаше с 1:3 в първия сет, но бързо намери ритъма си. Гоф направи обрат и стигна до успеха в частта след решителен пробив в десетия гейм.

Във втория сет шампионката демонстрира пълно превъзходство, като не остави шанс на опонентката си и затвори мача с категоричното 6:0 след малко повече от час игра на централния корт „Филип Шатрие“.

"Имам невероятни спомени от това място. Бях малко нервна, но успях да се успокоя и да спечеля“, заяви Гоф след срещата.

Във втория кръг тя ще се изправи срещу квалификантката Маяр Шериф, която елиминира Далма Галфи.

Сред останалите резултати впечатление направи успехът на Наоми Осака. Бившата №1 в света се справи с Лаура Зигемунд след 6:4, 7:6(3), като във втория сет навакса изоставане от 3:5 гейма. В следващата фаза Осака ще срещне Дона Векич.