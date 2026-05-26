Григор Димитров възстановява партньорството си с Джейми Делгадо

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. За втори път 49-годишният специалист ще бъде част от екипа на българина, след като двамата прекратиха съвместната си работа през септември 2025 година.

След раздялата Делгадо се присъедини към щаба на младия британец Джак Дрейпър, но сега отново ще работи с Димитров в опит да помогне за връщането на стабилността в представянето му.

Завръщането на британския треньор идва в труден момент за българина, който преживява спад във формата след контузията, получена по време на Уимбълдън през миналата година. Травмата наруши ритъма му и се отрази на позицията му в световната ранглиста.

Делгадо е считан за един от ключовите фактори за силните периоди в кариерата на Димитров в последните години, като под негово ръководство българинът показа едни от най-добрите си игри след навлизането си в по-зряла възраст.

Част от щаба на Димитров остава и Давид Налбандиан, бивш номер 3 в света, с когото българинът работи от февруари насам. Очакванията са, че новото-старо партньорство с Делгадо ще помогне на първата ни ракета да възвърне увереността си преди сезона на трева.