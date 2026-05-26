БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли стъклото да замени пластмасата в опаковането на...
Чете се за: 03:32 мин.
Откриха тялото на издирвания след наводненията край...
Чете се за: 01:17 мин.
Влак удари училищен автобус в Белгия, има загинали
Чете се за: 00:42 мин.
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от...
Чете се за: 04:22 мин.
Иван Демерджиев събира ръководството на МВР на съвещание...
Чете се за: 03:02 мин.
Издирваното 5-годишно дете от Кюстендил е намерено живо и...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирва се 5-годишно дете от Кюстендил, хеликоптер ще се...
Чете се за: 00:47 мин.
Възстановено е водоподаването в Севлиево и околните села...
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Григор Димитров възстановява партньорството си с Джейми Делгадо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Британският специалист се завръща в щаба на българина в ключов момент след труден период за първата ни ракета

Григор Димитров възстановява партньорството си с Джейми Делгадо
Снимка: The Times
Слушай новината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. За втори път 49-годишният специалист ще бъде част от екипа на българина, след като двамата прекратиха съвместната си работа през септември 2025 година.

След раздялата Делгадо се присъедини към щаба на младия британец Джак Дрейпър, но сега отново ще работи с Димитров в опит да помогне за връщането на стабилността в представянето му.

Завръщането на британския треньор идва в труден момент за българина, който преживява спад във формата след контузията, получена по време на Уимбълдън през миналата година. Травмата наруши ритъма му и се отрази на позицията му в световната ранглиста.

Делгадо е считан за един от ключовите фактори за силните периоди в кариерата на Димитров в последните години, като под негово ръководство българинът показа едни от най-добрите си игри след навлизането си в по-зряла възраст.

Част от щаба на Димитров остава и Давид Налбандиан, бивш номер 3 в света, с когото българинът работи от февруари насам. Очакванията са, че новото-старо партньорство с Делгадо ще помогне на първата ни ракета да възвърне увереността си преди сезона на трева.

#Джейми Делгадо # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
1
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
2
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
3
Великотърновското село Присово се възстановява след потопа
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
4
Един човек е загинал, а трима са ранени при руска атака срещу Одеса
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
5
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото...
Втора жертва на катастрофата край Симитли
6
Втора жертва на катастрофата край Симитли

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
5
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
6
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...

Още от: ATP

Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос
Коко Гоф започна уверено похода към нова титла на Ролан Гарос
Даниил Медведев отпадна на старта на Ролан Гарос Даниил Медведев отпадна на старта на Ролан Гарос
Чете се за: 03:10 мин.
Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник Гаел Монфис се сбогува с "Ролан Гарос" след петсетов маратон със сънародник
Чете се за: 03:37 мин.
Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос Каспер Рууд преодоля Роман Сайфулин в пет сета на старта на Ролан Гарос
Чете се за: 02:00 мин.
Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос Стан Вавринка отстъпи на Йеспер де Йонг в последното си участие на Ролан Гарос
Чете се за: 01:55 мин.
Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром Младата испанска звезда Рафаел Ходар започнна Ролан Гарос с разгром
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за...
Чете се за: 04:52 мин.
Регионални
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево? След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Топлинен купол" над Западна Европа взе над 10 жертви във...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Политическа буря в Испания: Бившият премиер Сапатеро е заподозрян в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Президентът Йотова се срещна с легендите от Iron Maiden преди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ