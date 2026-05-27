Елена Рибакина и Жасмин Паолини приключиха във втория кръг на "Ролан Гарос"

Чете се за: 02:37 мин.
Украинка отказа представителката на Казахстан, а италианката не успя срещу аржентинка.

Представителката на Казахстан Елена Рибакина отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис след загуба с 3:6, 6:1, 7:6(4) от украинката Юлия Стародубцева, оставяйки женската схема без истински претендент за титлата в Париж.

Родената в Русия Рибакина пристигна на "Ролан Гарос" като втора поставена след триумфа си си на Откритото първенство на Австралия през януари. 26-годишната тенисистка обаче не успя да покаже най-добрата си форма на корта и допусна 71 непредизвикани грешки.

Просто е жалко, защото мисля, че тренирах добре преди Откритото първенство на Франция и се чувствах добре. Представянето ми беше много лошо. Направих твърде много непредизвикани грешки и да, не се чувствах най-добре. Определено енергията липсваше. Просто не можех да намеря правилния баланс с топката“, призна Елена Рибакина, цитирана от агенция Reuters.

Победата бе първа за Стародубцева над опонентка от топ 5 на световната ранглиста „Честно казано, трудно е да се опише. Супер съм щастлива“, заяви тя, докато приемаше овациите на публиката. „Елена е една от най-добрите тенисистки. Тя имаше невероятна година. Супер горда съм от себе си, че успях да го направя. Беше труден трети сет, но го направих“, добави украинската тенисистка, която ще играе срещу китайката Сиюй Ван в следващия етап на турнира.

Ван преодоля Хейли Баптист след 5:4 и отказване на американката.

Още една украинка се класира за третия кръг на турнира от Големия шлем на клей кортове. 15-ата поставена Марта Костюк елиминира Кейти Волинец (САЩ) с 6:7(4), 6:3, 6:3 за два часа и 45 минути игра и сега очаква сблъсък с швейцарката Виктория Голубич.

Поражение във втория кръг претърпя 13-ата в схемата Жасмин Паолини от Италия. Паолини загуби от аржентинката Солана Сиера с 6:3, 4:6, 3:6 в мач, продължил два часа и 11 минути. Следващата съперничка на Сиера ще бъде 18-ата поставена румънка Сорана Кърстя, победила Ева Лис от Германия с 6:3, 6:0.

