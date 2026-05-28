Денислава Глушкова отпадна от турнир в Сърбия след тричасова битка

Българската тенисистка Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка отстъпи на Елена Руксандра Бертя (Румъния) с 6:4, 2:6, 6:7 (2) в мач, продължил малко над три часа.

Двете тенисистки си размениха по един сет и въпреки петте си двойни грешки във втората част, румънката все пак успя да прати срещата в решаващ сет. В него Глушкова поведе с 5:1, но впоследствие позволи на Бертя да изравни до 5:5.

Така двубоят беше решен в тайбрек, в който 20-годишната румънка стоя по-добре на корта и не даде възможност на българката да се доближи до нея.

По-късно днес другата представителка на България в турнира Лиа Каратанчева и Рашида Макаду (САЩ) ще играят срещу чехкините Барбора Палицова и Юлие Струплова за място на полуфиналите в надпреварата на двойки.