Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Александър Василев с втора победа в Куршумлийска баня

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Българският тенисист Александър Василев се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин, финалист от US Open за юноши през миналата година, победи осмия поставен Антон Аржанкин (Русия) с 6:3, 4:6, 6:4 за три часа и 17 минути на корта.

В изключително оспорван мач Василев излезе печеливш след решаващ сет, в който поведе с 2:0 след пробив на нула още в първия гейм. Аржанкин успя да върне брейка и да обърне резултата до 3:2, но българинът отново вдигна нивото си и спечели четири от следващите пет гейма, за да затвори срещата.

Опонент на Александър Василев в следващия кръг ще бъде номер 4 в схемата Стефан Попович (Сърбия).

По-късно днес българинът ще се състезава и в надпреварата на двойки, където заедно с Попович ще се изправят срещу Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Украйна).

