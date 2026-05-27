Александър Донски продължава напред в Южна Африка и е на четвъртфинал

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд от 63 хиляди долара.

Донски и представителят на домакините Алек Бекли, поставени под номер 4 в схемата, започнаха участието си с победа над Акира Сантилан (Япония) и Баолуо Чжън (Китай) със 7:5, 7:6(2) след 87 минути игра.

Двубоят премина през два различни сценария. В първия сет българо-южноафриканският тандем стигна до успеха след единствен пробив в решаващия 12-и гейм. Във втората част обаче Донски и Бекли изоставаха с 3:5, но успяха да върнат пробива и да вкарат сета в тайбрек, където доминираха и затвориха мача убедително със 7:2 точки.

27-годишният българин участва и в квалификациите на сингъл, но не успя да влезе в основната схема, след като отпадна във втория кръг.