Свитолина и Андреева заслужиха място във втората седмица на "Ролан Гарос"

Украинката Елина Свитолина и младата руска тенисистка Мира Андреева се класираха без особени затруднения за четвъртия кръг на „Ролан Гарос“, след убедителни победи в своите срещи.

Свитолина преодоля германката Тамара Корпач с 6:2, 6:3 за около час и половина игра. В следващия етап тя ще срещне победителката от двубоя между Белинда Бенчич от Швейцария и американката Пейтън Стърнс, който предстои по-късно.

Мира Андреева също продължи напред без проблеми, след като се наложи над чехкинята Мари Боузкова с 6:4, 6:2. В осминафиналите тя ще се изправи срещу Джил Тайхман, която елиминира Каролина Мухова след 6:1, 7:5.

19-годишната Андреева вече има полуфинал в Париж от преди два сезона и затвърждава отличната си форма. Тя постигна трета победа над Боузкова през годината, след успехи в Аделаида и Маями, като общият им баланс вече е 5:0 в нейна полза. Освен това Андреева вече има 32 победи през сезона, което я поставя сред най-успешните тенисистки към момента.

В друга среща румънката Сорана Кърстя записа категоричен успех срещу аржентинката Солана Сиера с 6:0, 6:0 за едва 57 минути игра.