Брияна Иванова се класира за финала на двойки на турнир от ITF в Румъния

Брияна Иванова се класира за финала на двойки при девойките на турнира от категория J100 на ITF в румънската столица Букурещ.

17-годишната българка и Лидия Бренан (Ирландия) победиха на полуфиналите румънките Карина Капузу и Вероника Червак с 3:6, 6:2, 10-4. В спор за титлата утре Иванова и Бренан ще се изправят срещу други представителки на домакините — Анна-София Андрей и Ингрид Сандуляса.

На полуфиналите на сингъл при девойките Валерия Гърневска отстъпи с 3:6, 6:7(4) пред Ана Йоана Варша (Румъния). Преди този мач Гърневска постигна три поредни победи, без да загуби сет.

На полуфиналите на двойки при юношите Калоян Шиков и Родион Четвериков (Украйна) загубиха драматично с 5:7, 6:3, 8-10 от поставените под №1 Коди Аткинсън (Нова Зеландия) и Самарт Сахита (Индия).