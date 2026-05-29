Александър Василев е на полуфинал в Сърбия след убедителна победа над поставен съперник

Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният българин, финалист от Откритото първенство на САЩ за юноши през миналата година, записа втора поредна победа срещу поставен съперник, след като надигра четвъртия в схемата Стефан Попович с 6:4, 6:1 за час и 40 минути.

Василев изоставаше с 2:4 в първия сет, но реагира отлично и спечели четири поредни гейма, за да поведе в резултата. Във втората част той доминираше напълно, поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача.

На полуфиналите българинът ще се изправи срещу друг представител на домакините – Симеон Станкович.

По-късно днес Василев ще играе и полуфинал на двойки, където си партнира именно със Стефан Попович. Двамата ще срещнат сърбите Владо Янкан и Новак Новакович.