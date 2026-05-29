Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев се класира за първи финал на двойки при мъжете във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF.

19-годишният Василев и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Те изоставаха с 6:9 в решаващия шампионски тайбрек, но с пет поредни спечелени точки реализираха обрат.

В спор за трофея утре Василев и Попович ще срещнат поставените под №3 Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).

Националът е полуфиналист и в надпреварата на сингъл.

По-рано днес Василев победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:1 партньора си на двойки и №4 в схемата на сингъл Стефан Попович, а на полуфиналите ще играе срещу Симеон Станкович (Сърбия).