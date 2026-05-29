Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Александър Василев се класира за първи финал на двойки при мъжете

19-годишният Василев и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия).

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев се класира за първи финал на двойки при мъжете във веригата от турнири на Международната федерация по тенис ITF.

19-годишният Василев и сърбинът Стефан Попович спасиха три мачбола и победиха представителите на домакините Владо Янкан и Новак Новакович с 5:7, 7:5, 11-9 след 94 минути игра на полуфиналите на надпреварата на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Те изоставаха с 6:9 в решаващия шампионски тайбрек, но с пет поредни спечелени точки реализираха обрат.

В спор за трофея утре Василев и Попович ще срещнат поставените под №3 Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Джордж (Канада).

Националът е полуфиналист и в надпреварата на сингъл.

По-рано днес Василев победи на четвъртфиналите с 6:4, 6:1 партньора си на двойки и №4 в схемата на сингъл Стефан Попович, а на полуфиналите ще играе срещу Симеон Станкович (Сърбия).

Динко Динев достигна четвъртфиналите на турнир в Турция
Александър Василев е на полуфинал в Сърбия след убедителна победа над поставен съперник
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
