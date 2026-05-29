Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Динко Динев достигна четвъртфиналите на турнир в Турция

Спорт
Българинът преодоля Хитеш Чаухан и продължава напред в Кайзери

Динко Динев достигна четвъртфиналите на турнир в Турция
Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

22-годишният българин, поставен под номер 6 в схемата, се наложи над Хитеш Чаухан (Индия) с 6:2, 6:4 за малко повече от час игра.

Динев започна силно двубоя, реализира два пробива и записа пет аса в първия сет, за да поведе уверено в резултата. Във втората част той изостана с 3:4, но реагира отлично и спечели три поредни гейма, с което затвори мача в своя полза.

На четвъртфиналите българинът ще се изправи срещу победителя от срещата между квалификанта Хенри Джеферсън (Великобритания) и Вардан Манукян (Русия).

Другият български представител в турнира Виктор Марков отпадна във втория кръг след загуба от втория поставен Ромен Фокон (Белгия) с 3:6, 5:7.

