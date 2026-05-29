Иван Иванов преди дебюта си на Уимбълдън при мъжете: Поканата да се изправя срещу най-добрите не ме плаши, тя ме амбицира

17-годишният шампион при юношите ще направи първи стъпки в квалификациите на турнира от Големия шлем на 22 юни
Иван Иванов ще направи своя дебют на Уимбълдън при мъжете. 17-годишният българин, който през миналата година спечели титлата при юношите без загубен сет, ще стартира от първия кръг на квалификациите на 22 юни.
"Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира“, заяви Иванов.
За младия тенисист Уимбълдън остава турнир със специално значение.
"Уимбълдън винаги ще бъде моето специално място – там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство – от зелената трева до традициите“, сподели той.
Иванов подчерта, че е готов за следващата стъпка в кариерата си.
"В тениса няма време за чакане и тренировките в академията на Рафаел Надал ме научиха точно на това – да бъда гладен за победи във всеки един момент. Ще отида, ще се боря за всяка точка, ще дам всичко от себе си“, добави българинът.