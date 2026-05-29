Иван Иванов преди дебюта си на Уимбълдън при мъжете: Поканата да се изправя срещу най-добрите не ме плаши, тя ме амбицира

Иван Иванов ще направи своя дебют на Уимбълдън при мъжете. 17-годишният българин, който през миналата година спечели титлата при юношите без загубен сет, ще стартира от първия кръг на квалификациите на 22 юни.

"Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира“, заяви Иванов.

За младия тенисист Уимбълдън остава турнир със специално значение.

"Уимбълдън винаги ще бъде моето специално място – там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство – от зелената трева до традициите“, сподели той.

Иванов подчерта, че е готов за следващата стъпка в кариерата си.