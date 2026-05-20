Иван Иванов е сред най-добрите млади спортисти в Европа

Младият български тенисист Иван Иванов постигна нов голям успех, след като попадна сред финалистите в 14-ото издание на наградите „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад европейски спортист.

От Европейски олимпийски комитети обявиха, че тази година конкуренцията е била толкова силна, че вместо петима, до финалите са допуснати шестима спортисти. Сред тях за първи път има и българин в лятното издание на наградите.

Президентът на Български олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Иванов за постижението и заяви, че успехите му вече се забелязват в цяла Европа.

През последната година Иван Иванов привлече вниманието на тенис феновете, след като спечели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open.