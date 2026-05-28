17-годишният Моис Куаме с исторически пробив на "Ролан Гарос“

17-годишният Моис Куаме продължава да впечатлява на Откритото първенство на Франция, след като се класира за третия кръг при дебюта си в турнир от Големия шлем.

Младият французин постигна драматична победа над Адолфо Даниел Валехо с 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8) в двубой, продължил близо пет часа, и се превърна в най-младия тенисист от 2003 година насам, достигнал тази фаза на турнир от Шлема – постижение, постигнато за последно от Рафаел Надал на Уимбълдън.

Куаме, който играе в първото си участие на такова ниво, демонстрира впечатляваща психическа устойчивост. Той изпусна аванс от два сета, а съперникът му дори поведе с 5:2 в решаващия пети сет, но подкрепата на публиката и агресивната му игра наклониха везните в негова полза.

Французинът реализира 67 печеливши удара и записа трета победа срещу съперник от топ 100, с което затвърди репутацията си на една от новите звезди в световния тенис.

С представянето си Куаме се изкачи с над 100 позиции в ранглистата на живо и вече е близо до топ 200. В третия кръг той ще се изправи срещу чилиеца Алехандро Табило.

Постижението му е част от силното представяне на младите тенисисти в тазгодишното издание на "Ролан Гарос“, където трима тийнейджъри достигнаха до третия кръг - нещо, което не се бе случвало от 2006 година.