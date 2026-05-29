Борис Бекер посочи Александър Зверев за фаворит на "Ролан Гарос“

Легендата на световния тенис Борис Бекер определи Александър Зверев като основен фаворит за спечелване на Откритото първенство на Франция след ранното отпадане на световния №1 Яник Синер.

"Ако мога да говоря от гледна точка на Александър Зверев – няма нито един играч, от когото да се страхува“, заяви трикратният шампион от "Уимбълдън“ пред Eurosport. Според него основните конкуренти на германеца не се намират на същото ниво на клей.

Бекер изрази съмнения относно формата на някои от водещите имена, като подчерта, че Новак Джокович е на 39 години, а други съперници не са достатъчно убедителни на червена настилка.

В лагера на Зверев обаче остават предпазливи. Неговият брат Миша Зверев напомни, че турнирът е дълъг и всичко може да се случи, като подчерта, че Джокович остава сериозна заплаха с богатия си опит и 24 титли от Големия шлем.

В третия кръг Зверев ще се изправи срещу французина Куентен Алис, докато Синер напусна надпреварата още във втория кръг след поражение от Хуан Мануел Серундоло. Междувременно защитаващият титлата си Карлос Алкарас се оттегли преди началото на турнира заради контузия.