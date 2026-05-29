Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Янаки Милев е финалист на двойки на турнир в Италия

Надпреварата е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира на клей в Градо (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Лучо Рати (Аржентина), поставени под №2 в схемата, победиха на полуфиналите четвъртите поставени Джовани Орадини (Италия) и Нико Хипфл (Австрия) с 6:3, 7:5. Срещата продължи 90 минути.

Милев и Рати наваксаха ранен пробив пасив в първия сет, а след това със серия от три поредни гейма от 3:3 до 6:3 поведоха в резултата. Във втората част двамата стигнаха до ключов пробив в 11-ия гейм, след което затвориха мача на собствен сервис.

В спор за титлата утре Янаки Милев и Лучо Рати ще се изправят срещу водачите в схемата Оскар Брьострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция).

Янаки Милев ще преследва първата си титла на двойки за сезона във веригата на Международната федерация по тенис ITF, след като през 2026 година загуби четири финала в турнири от подобен ранг. Българинът има общо пет трофея на двойки, като последният е спечелен в Сарагоса през октомври.

